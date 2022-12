Militair Hospitaal Neder-Over-Heembeek vangt 5 Oekraïense militairen met brandwonden op

Donderdag werden vijf Oekraïense militairen opgenomen in het Militair Hospitaal Koningin Astrid. De gewonden krijgen er gespecialiseerde zorg in het bekende brandwondencentrum. De opvang maakt deel uit van de maatregelen om Oekraïne te ondersteunen in de oorlog met Rusland. Eerder kwamen er al zeven soldaten in het hospitaal terecht, en twee in een burgerziekenhuis.