Franco ophemelen mag niet meer in Spanje: parlement verbiedt openlijk fascisme

Tuytens verwacht niet dat iedereen de nieuwe wet gedwee zal volgen. "Het is al heel moeilijk geweest om deze wet erdoor te krijgen in het Spaanse parlement. Verschillende rechtse en extreemrechtse partijen hebben al gezegd: "Van zodra wij aan de macht zijn, gaan we die wet schrappen"."

In 2007 is al eens een gelijkaardige wet uitgevaardigd. Toen is beslist dat alle straatnamen die verwijzen naar het 'francisme' weggehaald moesten worden. "Maar vandaag heb je nog altijd 'francistische' straatnamen, de wet wordt niet nageleefd omdat sommige burgemeesters het gewoonweg niet willen uitvoeren. De vraag is nu dus hoe dat nu bij die cafés en verenigingen gaat lopen: hoe ver gaat de regering gaan om alles op te doeken?"