Valse vlaaienverkoopster licht mensen op in regio Lier uit naam van vereniging voor mensen met beperking

Ook in tearoom Den Bompa in Lier sloeg de vrouw onlangs toe. Uitbaatster Brigitte De Wit bestelde zelf een aantal vlaaien en motiveerde ook haar vaste klanten om mee te doen. "De taarten zouden op 26 november geleverd worden, maar er kwam niemand langs. Een paar dagen later heb ik de mensen van vzw Hartekamp opgebeld. De verantwoordelijke wist me te zeggen dat ik niet de eerste was die haar belde. Toen bleek duidelijk dat we waren opgelicht", vertelt Brigitte aan RTV.