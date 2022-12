Alle pasgeboren baby's vanaf vandaag automatisch getest op erfelijke spierziekte van baby Pia

Jaarlijks worden er in België een tiental kinderen geboren met de erfelijke spierziekte. "Dat is veel. Pia is in 2018 geboren en kreeg haar diagnose in 2019. Dan besef je dat er sindsdien veel kindjes zijn geboren met die ziekte. Het is fantastisch dat baby's nu snel getest en behandeld kunnen worden." In 2019 stuurde Vlaanderen miljoenen sms'jes om de behandeling van Pia te kunnen betalen. "Het medicijn wordt al een tijdje terugbetaald en zo zullen kindjes meer kansen krijgen in het leven."

In totaal worden er zeven ziektes toegevoegd aan het screeningsprogramma naar aangeboren aandoeningen. Je kan ze bekijken op de website van Zorg en Gezondheid.