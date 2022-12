Dertig beklaagden veroordeeld in dossier-Peterbos: gevangenisstraffen tot 8 jaar

In totaal 31 beklaagden - Belgen en Fransen - stonden terecht in dit proces dat op 17 oktober opende voor grootschalige handel in verdovende middelen tussen 2020 en 2021 in de Anderlechtse wijk Peterbos.

Op 26 november en 14 december vorig jaar leidden twee golven van huiszoekingen in de wijk Peterbos, elders in Brussel en ook in de Vlaamse gemeenten Asse en Puurs tot aanklachten tegen 31 verdachten.

De procureur had aan het slot van het proces in november gevangenisstraffen tussen 18 maanden en 10 jaar gevorderd.