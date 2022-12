Politietopman Marc De Mesmaeker verlengt mandaat niet "om persoonlijke redenen"

De afgelopen weken circuleerden berichten dat De Mesmaeker op het matje was groepen door Verlinden en Van Quickenborne omdat de digitalisering bij de politie ondermaats zou zijn, de rekrutering niet zou loslopen en de bestrijding van de drugsmaffia in Antwerpen zou falen. De politiebaas zou daardoor zijn termijn, die in juni volgend jaar afloopt, niet kunnen verlengen, luidde het. Minister Verlinden weerlegde die berichten vorige week in de Kamer nog.