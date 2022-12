Bombrieven verstuurd naar ambassades, politici en wapenfabriek in Spanje, mogelijk verband met oorlog in Oekraïne

Of er echt een verband is, moet nog onderzocht worden. Er is een onderzoek gestart naar vermoedelijk terroristische feiten. De Oekraïense ambassadeur in Spanje beschuldigt Rusland achter de brieven te zitten. De Russische ambassadeur in Spanje veroordeelde van zijn kant het versturen van de brieven. Minister van Defensie Robles benadrukte in elk geval dat "geen enkele brief of andere gewelddadige actie Spanje zal afschrikken om Oekraïne verder te helpen".

Als reactie op de bombrieven gaat de Spaanse overheid wel de beveiliging van diplomatieke en openbare gebouwen opvoeren.