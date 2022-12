Steven Van Gucht vraagt babybezoek te vermijden en extra aandacht voor handhygiëne om verspreiding van RSV-virus te voorkomen

Verschillende pediatrische ziekenhuizen trokken de voorbije dagen al aan de alarmbel over het stijgend aantal baby's en kinderen met acute luchtweginfecties.

Steven Van Gucht van Sciensano nuanceert de cijfers. "Het is moeilijk te zeggen dat er meer RSV circuleert dan andere jaren, want als je naar de cijfers kijkt, lijkt het om een normaal patroon te gaan", zegt Van Gucht. Het fenomeen doet zich jaarlijks voor, maar is het wel belangrijk extra voorzichtig te zijn, gezien het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus ook opnieuw in de lift zit. "Het RSV-virus circuleert vooral in november en december", zegt Van Gucht.

Van Gucht vraagt om bijeenkomsten met baby's even uit te stellen, omdat heel jonge kinderen vaak getroffen worden door het RSV-virus.

"Goede wintergewoonten kunnen nu een groot verschil maken. Denk aan propere handen, goede verluchting, blijf thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten, draag een masker op het openbaar vervoer en zorg dat u in orde bent met uw corona- en griepvaccinatie."

Verwacht wordt dat de komende weken ook het aantal griepinfecties zal toenemen, waardoor de druk op het zorgsysteem opnieuw stijgt.