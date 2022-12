Honderden supporters van Marokko komen de straat op in Brussel en Antwerpen, grimmige sfeer aan het Zuidstation

In Antwerpen zijn ook honderden supporters van het Marokkaanse voetbalelftal de straat opgekomen. "De sfeer is uitgelaten, maar op het randje van grimmig. Het is feest en veel oudere mensen in de buurt proberen de jongeren te kalmeren en dat lijkt aardig te lukken", legt Yves Borms uit vanop de Turnhoutsebaaan.

"De mensen zijn blij dat Marokko gewonnen heeft. Dat is normaal. Af en toe moeten de ouderen jongeren intomen omdat ze bommetjes gooien of iets te ver gaan. Dat is wel nodig. Je hoort het, bommetjes worden voortdurend afgelaten. We hebben ons verdekt opgesteld, want als we tussen het publiek gaan staan, hitsen we de menigte een beetje op. Dat willen we vermijden."



De politie rijdt regelmatig door de straat met fietsen, met moto’s en met auto’s, maar niet heel veel. "Ze proberen zich verdekt op te stellen en houden de boel in de gaten vanop een afstand", besluit Borms.