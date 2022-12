The Rolling Stones krijgen een eigen stuk van 5 pond voor hun zestigste verjaardag

The Rolling Stones waren dit jaar op pad met hun Europese Sixty-tournee. In juli stonden ze nog in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, een maand later eindigde de tournee in Berlijn.

In een verklaring laat de band weten dat ze "verheugd zijn om geëerd te worden met een officiële Britse munt." Het nieuwe 5 pond-stuk is het vijfde in de serie Music Legends van de Britse Koninklijke Munt. Ook Queen, Elton John, David Bowie en The Who staan al te blinken op een muntstuk.

De munten zullen meer kosten dan de nominale waarde van 5 pond. Op de website van de Britse Koninklijke Munt worden eerdere exemplaren van de Music Legends aangeboden aan prijzen tussen 15 en 465 pond.