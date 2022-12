Twee mineralen in meteoriet ontdekt die niet van nature op aarde voorkomen

Waarschijnlijk zit er nog een aankondiging aan te komen, want de onderzoekers bestuderen een mogelijk derde mineraal. En ze hopen nog meer bijzonders te vinden in de meteoriet. Al kan het dat economische overtuigingen daar een stokje voor steken: de meteoriet zou intussen in China beland zijn voor een mogelijke koper. Dan is nog maar de vraag of het boeiende stukje heelal - of een ander fragment ervan - nog in handen zal komen van wetenschappers om het mysterie verder te ontrafelen.