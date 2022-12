"Uitzonderlijk" precolumbiaans fresco na meer dan een eeuw herontdekt in Peru

"We weten niet waarom Brüning de foto's niet gepubliceerd heeft en we hebben moeten wachten tot 1978, tot de Amerikaanse onderzoeker Richard Schaedel ze gevonden heeft tijdens een bezoek aan het museum van Hamburg. Sindsdien waren archeologen op de hoogte van het bestaan van Huaca Pintada, maar niemand is de site gaan opgraven omdat men dacht dat er niets te vinden zou zijn", zei de Zwitserse archeoloog Sam Ghavami.

In tegenstelling tot zijn collega's was de nieuwsgierigheid van Ghavami wel geprikkeld en hij ging op zoek naar de muurschildering, samen met een ploeg Peruaanse studenten. Na een zoektocht van vier jaar had hij in oktober van dit jaar succes. Hij ontdekte het fresco, dat intussen door een dikke laag planten overgroeid was, in de ruïnes van de graftempel Huaca Pintada in Illimo, een dorp in de provincie Lambayeque aan de noordkust van Peru. Volgens Ghavami is de muurschildering zo'n 1000 jaar oud.