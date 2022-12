Vanaf januari 2023 wordt parking aan station in Diest betalend

"Om parkeren in de stationsomgeving veilig en gestructureerd te laten verlopen, nemen we nog enkele maatregelen. Zo zullen de parkeerplaatsen langs de Ford Leopoldlaan en Schoonaerde en de parking aan de Turnhoutsebaan ook betalend worden. Dat is een tijdelijke maatregel om te kijken of de parking van de NMBS groot genoeg is. Op termijn zullen die parkeerplaatsen overigens verdwijnen", zegt de burgemeester nog. "De dorpskern, Schoonaerde zelf, wordt blauwe zone. We willen namelijk vermijden dat mensen die niet willen betalen, daar zouden gaan parkeren en zo de leefbaarheid van de bewoners en de handelszaken weg zouden nemen", aldus nog burgemeester De Graef.