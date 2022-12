Voormalig personeelslid politie Zaventem voor rechter na zwaar misbruik van politiedatabank: "Zocht de gegevens van knappe Blokken-kandidates en andere vrouwen op"

Verder speurwerk maakte echter duidelijk dat de man ook misbruik maakte van zijn toegang tot de databanken van de politie. Zo zocht hij onder meer de gegevens op van collega’s en knappe kandidates van het televisieprogramma Blokken. Wanneer hij op straat een aantrekkelijke vrouw zag, noteerde hij de nummerplaat van haar voertuig, waarna hij via een databank haar gegevens kon raadplegen. Op zijn computer trof de politie ook verschillende fiches aan met foto’s van vrouwen die hij uit het rijksregister had gehaald, aangevuld met denigrerende commentaren over hun borsten of andere uiterlijke kenmerken. Uit nazicht van zijn gsm bleek ook dat hij bewust via ‘het wegske’ met de fiets naar het werk reed, in de hoop er mooie vrouwen tegen te komen die er aan het joggen waren. Ten slotte troffen speurders ook foto’s aan van de man met zijn ontbloot geslachtsdeel op openbare plaatsen zoals een park in Zaventem of een pashokje in een kledingwinkel.



De advocaat van de man vroeg de rechtbank om haar cliënt de gunst van probatie-opschorting toe te kennen. “Wij vragen de vrijspraak voor de belaging van die twee minderjarige meisjes en voor de openbare zedenschennis”, pleitte meester Margot De Laet. “Hij heeft die meisjes maar eenmalig aangesproken en toen hij de foto’s van zichzelf nam, was hij telkens alleen en niet zichtbaar voor andere mensen.”