Sam Bankman-Fried, ex-CEO van in elkaar geklapte cryptobeurs FTX: "Ik heb geen fraude willen plegen"

FTX was op het toppunt van zijn succes 32 miljard dollar waard, na de crash is bedrijf in elkaar geklapt. Heel wat investeerders kunnen niet aan hun fondsen bij FTX. Het is niet duidelijk of ze hun geld nog zullen terugzien, en zo ja, hoeveel ze daarvan nog kunnen terugkrijgen. Volgens gerechtsdocumenten zou FTX bijna 3,1 miljard dollar verschuldigd zijn aan zijn 50 grootste investeerders.



Ook Bankman-Fried is een groot deel van zijn fortuin kwijt. Kort voor de crash van het cryptobedrijf werd dat geschat op meer dan 15 miljard dollar. Hij zegt dat hij geen persoonlijke middelen vanuit FTX heeft doorgesluisd. "Ik heb geen verborgen fondsen, ik stak alles wat ik had in FTX", stelde hij. Volgens Bankman-Fried schiet er nu nog 100.000 dollar over. "Ik heb nu bijna niks meer" en "Ik had een slechte maand", klonk het droogjes. Een uitspraak die door de aanwezigen op gelach werd onthaald.