29-jarige Belg Stef Vandevelde vermist in Australië

De man woonde en werkte al enkele jaren in Australië. Toen Stef in de late namiddag van 29 november onbereikbaar bleek te zijn, maakten vrienden en familie een melding bij de politie. Daarop verspreidde de politie foto's van de Belg en vroeg de inwoners van de stad Sydney mee uit te kijken naar hem. Er wordt gezocht naar hem door middel van fysieke zoekacties en het bekijken van bewakingscamera's. In een mededeling laten politie en familie weten dat ze "ernstig bezorgd zijn" over het welzijn van Stef.

De federale politie van ons land kreeg voorlopig nog geen vraag om mee te werken aan het onderzoek.

De zaak doet denken aan de verdwijning van de 18-jarige rugzaktoerist Théo Hayez in mei 2019. Van hem is er nog steeds geen spoor.