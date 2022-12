"Biep biep": 30 jaar geleden werd de eerste sms verstuurd, een overzicht van 30 jaar sms'en in 10 momenten

In de geschiedenis zijn enkele beruchte sms’en de revue gepasseerd. “Tell the police to hurry. People are dying here!”, was het schokkende bericht uit 2011 dat een 16-jarig meisje naar haar ouders stuurde toen Anders Breivik zijn moordpartij op het eiland Utoya in Noorwegen begon. “I’ve chosen Joe Biden as my running mate”, was dan weer het tekstbericht dat Barack Obama in 2008 naar al zijn volgers stuurde. Meteen liet hij zien dat de sms ook politieke kracht had. Tekstberichten bewogen daarna nog meermaals de actualiteit, ook bij ons. Zo waren er de uitgelekte pikante sms’en van ex-premier Yves Leterme en tv-maker Bart De Pauw, en in Nederland de gewiste berichten van premier Mark Rutte.