Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan om monsterboete van bijna 1,5 miljard euro te kunnen betalen

Op 14 december 2012 schoot de 20-jarige Adam Lanza 26 mensen dood op de Sandy Hook basisschool in Newtown, in de Verenigde Staten. Onder de slachtoffers waren 20 kinderen en 6 leerkrachten. Het was de dodelijkste school shooting op een basisschool in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Maar niet volgens Alex Jones, want die beweerde dat de tragische gebeurtenis in scène was gezet door acteurs. Hij geloofde dat de massamoord georkestreerd was door de overheid om het wapengebruik in de Verenigde Staten aan banden te leggen.