Alle bewoners van "duurste" woonzorgcentrum Park Lane in Antwerpen moeten verhuizen

Het personeel werd vanmorgen ingelicht. Er werken momenteel 35 mensen. "De boodschap was toch enigszins onverwacht en abrupt", zegt Ken Van den Heuvel van de socialistische vakbond ABVV-BBTK. "Vooral omdat ze ten laatste op 15 december zouden moeten verhuizen. We hebben de directie vandaag wel naar de nodige engagementen gevraagd en we hebben die ook gekregen, wat loon- en arbeidsvoorwaarden betreft. We zullen dat wel goed in de gaten gaan houden."

Het personeel is dan ook in dienst bij Park Lane zelf en niet bij de uitbater Orpea. "Dat zijn allemaal aparte organisaties. "Er is dus toch wel wat ongerustheid. Het gaat niet alleen over loon en anciënniteit, maar ook bijvoorbeeld over uurroosters, geplande vakanties en overuren. De directie heeft garanties gegeven, maar we gaan er samen met het personeel over waken dat ze hun beloftes ook nakomen."