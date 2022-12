Roken vanaf 2025 verboden in speeltuinen, attractieparken en andere plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen

De federale regering wil ook dat er op minder plaatsen tabaksproducten verkocht kunnen worden. Zo wil ze ook de verkoop achter de toog in cafés en op festivals (tijdelijke verkooppunten) verbieden vanaf 1 januari 2025. Op die manier wil ze vermijden dat niet-rokers zich spontaan laten verleiden tot de aankoop van sigaretten en dat rokers twee keer nadenken over de aankoop.



De federale regering heeft ook een akkoord bereikt om tegen 2028 de verkoop van tabak te beëindigen in voedingswinkels groter dan 400 m². Eerder had de regering al beslist dat tabaksautomaten overal zouden verboden worden, behalve in supermarkten. Dat verbod zou in werking treden 12 maanden na de publicatie in het Staatsblad, vermoedelijk ergens in 2024.