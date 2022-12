Bekende antropologe Jane Goodall (88) in boodschap aan jongeren: "We beleven donkere tijden, het belangrijkste is om mensen te inspireren"

Dat ze een levende legende is, beseft ze "jammer genoeg", zo zegt ze zelf. "Toen er eerst mensen op me afstapten in de luchthaven en me vroegen of ik Jane Goodall was en een selfie met me wilden, probeerde ik me te verbergen achter een donkere bril en droeg ik m'n haar los. En nog herkenden ze me", lacht ze. "Dus dacht ik dat ik hier beter profijt uit kon halen. Ik gaf hen dan een flyer om het bewustzijn te verspreiden tijdens mijn reizen."