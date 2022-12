Boete aan minderjarige voor zwartrijden vernietigd wegens ontbreken van wettelijke basis

Er werd een proces-verbaal opgesteld en vijf dagen later belandde een boete van 81 euro bij het meisje thuis in de bus. Later volgde nog een aanmaning van een deurwaarderskantoor van bijna 140 euro. Het meisje tekende beroep aan tegen de boete bij de jeugdrechtbank en met succes, want die oordeelde dat De Lijn haar helemaal geen geldboete had mogen opleggen.