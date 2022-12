Brussel viert volgend jaar de art nouveau: "Wat Barcelona doet met Gaudi, doen wij met Horta"

Om te beginnen worden de gebruikelijke evenementen als de Open Monumentendag en het lichtfestival in 2023 in het teken gezet van art nouveau. "Maar we gaan ook nieuwe dingen doen", zegt staatssecretaris Pascal Smet. "Zo komt er een tentoonstelling over Victor Horta in de Bozar. Daarnaast zullen ook gebouwen als het Cauchiehuis en het Hotel van Eetvelde opengesteld worden voor het grote publiek. We gaan ook alle art nouveau-juweeltjes verlichten."