Brussels Airport met een nieuw veiligheidsschild: wat is er veranderd sinds de aanslagen?

De luchtvaartpolitie volgt een specifieke vorming met de bedoeling om bepaalde verdachte gedragingen te detecteren. De BDO-opleiding: Behavioural Detection Officer. "De federale politie heeft dit personeel opgeleid om zo snel mogelijk personen met afwijkend gedrag te identificeren, zij zijn permanent aanwezig op de luchthaven."

Vaak gaat het om burgerpatrouilles die iedereen in de gaten houden. "We letten op uiterlijke kenmerken", zegt Steven De Beus van de luchtvaartpolitie. "Bijvoorbeeld iemand die stopt en zich omdraait of te lang op één plek rondhangt, iemand die zijn pas versnelt en zijn gsm opneemt om iemand te bellen, ... Dat hoeven op zich geen verdachte kenmerken te zijn, maar we spreken hen daar wel op aan."