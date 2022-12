Rioleringswerken in Knokke-Heist leggen bunker bloot die deel uitmaakte van Atlantikwall in WO II

Vorig jaar werd in Knokke-Heist bij opgravingen ook al een bunker opgegraven. "We waren bijna 99 procent zeker dat er daar onder het wegdek van Het Binnenhof een bunker zat", zegt schepen van Openbare Werken Jan Morbee. "We hadden die opgemerkt op bepaalde kaarten, dus we waren er op voorzien. We kunnen de bunker helaas niet houden. Het is technisch gezien ook niet haalbaar om hem af te breken, dus zal hij voor een stuk blijven staan."

De lege bunker zal nu door een team archeologen opgemeten en afgebroken worden zodat de riolering op een diepte van 4,35 meter kan gelegd worden. Dergelijke vondsten doen zich wel vaker voor langs onze kustlijn.