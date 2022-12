Hoe Chinese trollenlegers honderdduizenden foto's van schaars geklede vrouwen posten om straatprotesten te verdoezelen

Opmerkelijk is dat de accounts allemaal zeer recent zijn aangemaakt. Vaak wordt gewerkt met onrealistische namen of staan er nummers in de naam. En ze hebben nauwelijks volgers.

Wat ook argwaan opwekt, is dat ze telkens hashtags toevoegen van Chinese steden, bijvoorbeeld Shanghai. En dat doet van der Noordaa vermoeden dat de posts de aandacht moeten afleiden van berichten over straatprotesten tegen het zerocovidbeleid in verschillende Chinese steden.

Die hashtags zijn wel voornamelijk in het Mandarijn geschreven. Dat kan er dan weer op wijzen dat de trollencampagne vooral Chinezen viseert. "Wanneer zij via Twitter op plaatsnamen van steden uit de hashtags zoeken, krijgen ze vooral dit soort afbeeldingen te zien in plaats van informatie over de protesten. Die worden in een stortvloed aan posts met schaarsgeklede dames naar de achtergrond gedrukt", zegt van der Noordaa. "Wie Engelstalige zoektermen gebruikt, krijgt wel meer te zien."