Vergunning kinderdagverblijf in Kraainem geschorst na verschillende klachten

Babilou in Kraainem is de zoveelste kinderopvang die moet sluiten na een recente melding van wantoestanden. Een begeleidster zou bijvoorbeeld een beker water in het gezicht gegooid hebben van een kind dat zijn beker liet vallen. Kinderen zouden ook ruw behandeld en gestraft worden. Zo zouden ze bij de arm gepakt worden en tegen de grond gegooid worden als ze iets fout doen. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling voert een onderzoek naar de melding. Ook eerder waren er al klachten over de kinderopvang.