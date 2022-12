Crisis in de crèche: "Ik had het gevoel dat ik in een babyfabriek werkte"

Evelien Chiau (32) had altijd kindbegeleider willen worden. Zo'n tien jaar geleden begon ze enthousiast als begeleider in een crèche, maar al snel bleek het te zwaar. "Toen zaten we nog in de luxesituatie dat we maar 6-7 kinderen per begeleider hadden. En het was toen al heel heftig. Ik had het gevoel dat ik in een babyfabriek werkte. Dat er geen tijd was om zich met de kinderen bezig te houden. Het was eten, verluieren, slapen. Er was geen ruimte om na te denken wat de kinderen graag doen." Evelien is na 3 jaar vertrokken met pijn in het hart. "Maar ik weet dat het de juiste beslissing was", zegt ze. "Toen was er nog niet dat enorm personeelstekort, en toch stond ik soms alleen met 15 kinderen. Dan kon ik uren niet naar de WC."