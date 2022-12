Minister Zuhal Demir: "De rellen zijn niet het gevolg van "het Marokkaan zijn", maar ik stoor me ook aan het discours van Conner Rousseau"

Voor Demir moet de oplossing dan ook vooral in de rechtspraak gezocht worden. Zo ziet Demir wel iets in het voorstel van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om "het supersnelrecht" opnieuw in te voeren. Dat idee gaat al een hele poos mee in de Belgische politiek. Na het Europees Kampioenschap voetbal in het jaar 2000 werd al eens geprobeerd om dergelijke procedure in te voeren, maar het voorstel werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Toch is "supersnelrecht" volgens Demir nog net een stapje te ver, eerst moet het reguliere snelrecht opnieuw op de rail gezet worden, een voorstel dat de N-VA al sinds 2017 naar voren schuift. "Het probleem met snelrecht is net dat je een verdachte moet arresteren en bewijslast moet aanbrengen. Dat blijft een pijnpunt." Het verzamelen van bewijslast is een werk van lange adem. Bovendien zijn snelrechtprocedures bijna altijd ten koste van reguliere strafzaken, zoals zedendelicten of intrafamiliaal geweld.

Minister Van Quickenborne opperde eerder deze week ook nog om het kindergeld van relschoppende jongeren af te nemen, maar daar is Demir geen fan van. "Kindergeld is een Vlaamse bevoegdheid. Uiteraard rollen ze de bal naar het Vlaamse niveau."