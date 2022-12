Na de bombrieven in Spanje nu ook "bloedige pakketjes met dierenogen" verzonden naar Oekraïense ambassades in Europa

Daarnaast zou in Rome volgens de woordvoerder ook de ingang van het appartement van de Oekraïense ambassadeur bij het Vaticaan besmeurd zijn met menselijke uitwerpselen. In de ambassade in Kazachstan zou er dan weer bomalarm zijn geweest. En de Oekraïense ambassade in de Verenigde Staten zou een artikel in de bus hebben gekregen dat kritisch is over Oekraïne.

Volgens Nikolenko zijn de meeste pakketjes en brieven vanuit één Europees land verstuurd, zonder meer details te geven.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft opgedragen om alle betrokken ambassades en consulaten onder verhoogde beveiliging te plaatsen.