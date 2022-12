Europees embargo op ruwe olie uit Rusland wordt vandaag van kracht: zullen wij dat voelen?

Last but not least: zal het embargo op ruwe aardolie uit Rusland een invloed hebben op de prijzen die we betalen aan de pomp? Zowel bij de producenten als bij verkopers van brandstoffen durven ze daar geen voorspellingen over te doen.

“Er zijn immers zoveel verschillende factoren die meespelen in het bepalen van de eindprijs: de notering van de prijzen op de internationale markten, geopolitieke gebeurtenissen, afspraken van de OPEC-landen…”, legt Jean-Benoît Schrans uit. “Het is dus koffiedik kijken.”