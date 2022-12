Filmfan uit Hasselt bekijkt alle 438 Disney-films ooit gemaakt: “Kaap van 100 bereikt”

“Een ambitieuze/oerdomme queeste”, noemt de 25-jarige Cedric Verhaegen uit Hasselt zijn missie om alle Disney-films die ooit gemaakt zijn, te bekijken. “Het idee is eigenlijk ontstaan in een podcast”, vertelt Cedric. “Vroeger had ik samen met een vriend een podcast over films en door de podcast ontdekte ik oudere, onbekende films. Ik vind oude Hollywood-productiehuizen enorm fascinerend. Disney is daar de koploper, niet omdat ik een enorme fan ben, maar het zijn meer dan films die Disney gemaakt heeft. Je kan het niet vergelijken met andere films of productiehuizen. En dus besloot ik alle films die ooit gemaakt zijn door Disney te bekijken.”

Dat zijn er, tot nu toe, 438. Als de gemiddelde film 90 minuten duurt, zou de filmfan meer dan 27 dagen non-stop bezig zijn met het film kijken. Maar hoe gedreven Cedric ook is om te slagen in zijn opzet, zo ver gaat hij niet. Cedric is leraar in het lager onderwijs en bekijkt daarom 1 à 2 Disney-films per week. Na 4 jaar heeft hij nu zijn 100ste Disney-film bekeken.