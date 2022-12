Geen Dakar-rally voor Koen Wauters omdat wagens worden afgekeurd: "Serieus van onze melk, maar blijven Dakaristen" 

Ook in de rest van het team is de ontgoocheling groot. "We zijn allemaal serieus van onze melk. Niemand had dit zien aankomen, zeker niet nadat de ASO had bevestigd dat de wagens in orde waren." De wagen van teamgenoten Nicola Feryn en Kurt Keysers werd wél toegelaten tot de wedstrijd Dakar Classic. "Maar daar hebben we voor bedankt. Samen uit, samen thuis. We zijn en blijven Dakaristen, dat sowieso", aldus nog Wauters. De Dakar-rally wordt gereden van 31 december 2022 tot en met 15 januari 2023.