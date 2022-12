Gent start met nachtpatrouilles om daklozen te helpen bij vrieskou

Dit weekend worden er 's nachts temperaturen onder het vriespunt voorspeld en daarom zet de stad Gent speciale winterpatrouilles in om daklozen te helpen. Het gaat om teams van twee of vier personen die in de stad op zoek gaan naar mensen zonder vaste verblijfplaats. "We proberen de mensen die dat willen verder te helpen op verschillende manieren: door ze een bed aan te bieden, of warme koffie en een deken te geven. We grijpen in als er medische zorg nodig is. De bedoeling is ook om het gesprek aan te gaan en mensen andere hulp te leren kennen", zegt schepen Evita Willaert (Groen).