"Op 50 krijg je stilaan de rekening gepresenteerd, maar het is nooit te laat om er iets aan te doen": dit zijn de gezondheidstips van topdokter Guy T'Sjoen

"Je lichaam is een machine en je voeding is je brandstof. Stel dat je de beste auto in de wereld hebt en je giet daar de slechtste benzine in, dan verklaart iedereen je voor gek." Het is een van de zinnen in het boek die je doen nadenken.

Sinds de jaren vijftig en de opkomst van de supermarkten is voedsel altijd en overal te vinden. Tachtig procent van dat voedsel is bewerkt, en bevat veel zout en suiker. Amper twintig procent is nog natuurlijk, herkenbaar en gezond.