Honden terroriseren woonwijk in Kortrijk: ze beten al tientallen kippen en cavia's dood 

De politie van zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) is een onderzoek gestart. Thomas De Tavernier: "We hebben vandaag al met enkele buurtbewoners gesproken. En we gaan ook volgende week kijken wie er allemaal slachtoffer is geweest in het verleden. Want het gaat niet alleen over recente feiten van doodgebeten dieren. We gaan samen met al die mensen een oplijsting maken van de geleden schade en van de kosten."

Daarna gaat de politie het gesprek aan met de eigenaar van de dieren. De Tavernier: "We zullen nagaan welke maatregelen hij zal nemen, zodat de dieren niet meer kunnen ontsnappen. Als dat niet volstaat zetten we zeker andere stappen."