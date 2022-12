"Japanse kannibaal" Issei Sagawa (73), die studente vermoordde en opat, is overleden

In de jaren tachtig en negentig verscheen hij regelmatig in Japanse talkshows en ontving hij meerdere journalisten in zijn flat. Hij acteerde zelfs in een film als een sadomasochistische voyeur en schreef restaurantrecensies voor een Japans magazine. Over zijn leven werden ook meerdere documentaires gemaakt. Zelf schreef hij een boek en tekende hij een manga (Japanse stripboek) over zijn daden. De Britse rockbands The Rolling Stones, met "Too much blood", en The Stranglers, met "La Folie", schreven allebei een nummer over Sagawa.