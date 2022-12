Bondgenotenlaan in Leuven staat plots vol met grote, katoenen poppen: "Geld inzamelen voor kinderarmoede"

De expo K-Dolls is meer dan een gewone tentoonstelling, het is ook een project voor het goede doel. "We willen geld inzamelen voor kinderarmoede en tegelijkertijd het probleem van kansarmoede onder de aandacht brengen. Zowel de grote als kleinere K-dolls zijn te koop en de opbrengst daarvan gaat deels naar Fabota, de kinderwerking van buurtwerk 't Lampeke. Daarnaast zullen ook enkele poppen geschonken worden aan de kinderafdeling van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Leuven." Meer info over het project vind je op de website van Kiwanis.