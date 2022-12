België-Kroatië lokt minder tv-kijkers, aantal streamers bereikt recordhoogte

Een andere reden die de omroep aanhaalt voor de dalende tv-cijfers, is de groeiende digitalisering. Steeds meer kijkers lijken hun weg naar de digitale kanalen te vinden. Tijdens de wedstrijd zag de VRT een recordaantal streamers. 356.204 mensen keken België-Kroatïe via VRTMAX, de Sporza-app of de Sporza-website. Dat is een absoluut record, zegt de woordvoerder van de VRT. In totaal waren er op VRTMAX 437.739 unieke bezoekers, ook goed voor een record.

De pronostiek van Sporza werd door 97.000 voetbalfans ingevuld. 53 procent daarvan dacht dat de Belgen zouden winnen. Ter vergelijking: tegen Canada verwachtte 89 procent een winst.