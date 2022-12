Kinderverzorgsters van gesloten crèches passen gratis op kinderen die op straat staan: "Het minste dat we kunnen doen"

Nadat bekend raakte dat alle crèches zouden sluiten, kregen ouders van de kinderen in Noord-Limburg te horen dat er ten vroegste in januari een oplossing zou komen voor de opvang van de kinderen. "Heel wat ouders hebben nu gewoonweg geen plek om hun kinderen onder te brengen", legt begeleidster L. L. uit. "We hadden ook heel wat buitenlandse kinderen in de crèche, en die gezinnen hebben zelden familie in België waar ze op kunnen terugvallen. En niet iedereen kan zomaar verlof nemen."