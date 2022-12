Opvallend beeld uit Brussel en Antwerpen: supporters van Marokko maken mensenketting om rellen te vermijden

Ook in Antwerpen was de sfeer bij wijlen verhit in de vooravond, maar bleven grootschalige incindenten uit, zo vertelde verslaggever Yves Borms vanop de Turnhoutsebaan in Borgerhout. "De sfeer is uitgelaten, maar op het randje van grimmig. Het is feest en veel oudere mensen in de buurt proberen de jongeren te kalmeren en dat lijkt aardig te lukken."