Nieuwe dinosaurus ontdekt: "Zwemmende jager met veel tanden" had gestroomlijnd lichaam zoals duikende vogel

De overblijfselen trokken meteen hun aandacht, want het dier zag er bijzonder uit. Het moet ongeveer zo groot als een gans geweest zijn en zag er ook zo een beetje uit met zijn lange nek. Het dier was aangepast aan een leven op of aan het water en had ruim 100 scherpe dunne tanden in zijn bek. Daarom kreeg het de naam Natovenator polydontus mee - zwemmende jager met veel tanden. Met die tanden en de lange bek werden vissen en insecten verschalkt en opgepeuzeld. Het dier had wellicht ook veren. Het leefde naar schatting ergens tussen 100 en 66 miljoen jaar geleden in het Laat Krijt.