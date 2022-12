Terreurdreiging komt nu van daders die alleen handelen: "Aanslagen in Brussel waren laatste in Europa die IS kon aansturen"

Het was, zeker op vlak van moslimterreur, een andere tijd, zegt Gert Vercauteren, directeur ad interim van het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse in ons land, in "De ochtend" op Radio 1. "Tussen 2014 en 2017 waren regelmatig aanslagen in Europa, we zaten bijna constant op dreigingsniveau 3, soms zelfs 4, het hoogste niveau. Dat waren vaak heel kritieke momenten. Vanaf 2017-2018 is dat veranderd: IS is toen het onderspit beginnen delven in Syrië en Irak. De aanslagen van Brussel waren eigenlijk de laatste in Europa waarbij IS commando's kon uitsturen die ginder getraind waren en van daaruit gecontroleerd werden. Sindsdien hebben we dat soort grote aanslagen niet meer gezien."