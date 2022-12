De strijd om Bachmoet ontaardt in een ware loopgravenoorlog: waarom is Poetin gebrand op de herovering van het stadje?

Half ondergelopen loopgraven, soldaten die schuilen in geïmproviseerde ondergrondse schuilplaatsen, kapotgeschoten bomen en overal modder. Het zijn taferelen die we eerder associëren met de Eerste Wereldoorlog, maar na ruim een eeuw lijkt die gruwelijke oorlogsrealiteit terug van weggeweest. Overal langs de kilometerslange frontlinie graven Russische en Oekraïense troepen zich in voor de winter.

Ook in Bachmoet, een klein stadje in de provincie Donetsk in het oosten van Oekraïne, zitten soldaten verscholen in een wirwar aan loopgraven. De ene na de andere Russische eenheid wordt er ingezet om het stadje te heroveren. Vreemd, volgens experten, want het piepkleine stadje zou nauwelijks strategische waarde hebben. Waarom is Rusland zo gebrand op de herovering van Bachmoet?