Ondernemingsrechtbank beslist volgende week over overname Metro- en Makro-winkels, werknemers uiten ongenoegen aan rechtbank

Het bod van groothandelsreus Sligro lijkt op dit moment de meeste kans te maken. Dat bedraagt 47 miljoen euro (plus de waarde van de stock en het cashgeld in de winkels op de dag van de overdracht). De groothandelsreus wil 10 van de 11 winkels overnemen: ze heeft geen interesse in de Metro-winkel in Antwerpen-Noord omdat ze daar zelf al een winkel heeft.

Sligro heeft de ambitie om bij een overname 500 van de huidige werknemers in dienst te houden en de werknemers van de Metrowinkel in Antwerpen-Noord zouden voorrang krijgen om elders in de groep aan de slag te blijven.