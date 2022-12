Pfizer investeert meer dan 1,2 miljard euro in Belgische productiesite: "Speelde cruciale rol in strijd tegen COVID-19" 

In 1952 vestigde Pfizer zich op het Europese vasteland en het koos België als locatie voor zijn eerste hoofdkantoor. Op dit moment zijn er vier vestigingen in ons land: in Brussel vinden we het hoofdkantoor en het onderzoekscentrum, de logistieke afdeling bevindt zich in Zaventem en de productievestiging staat in Puurs-Sint-Amands. In totaal werken meer dan 5.000 mensen voor Pfizer in België.