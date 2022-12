Niet langer "made in China", maar "made in Belgium"? Steeds meer bedrijven halen productie terug naar hier en "meer dan helft zou er economisch voordeel uit halen" 

Om dat fenomeen te begrijpen, moeten we even terug in de tijd, naar het begin van dit millennium. Toen verplaatsten veel westerse bedrijven hun productie naar lageloonlanden: "offshoring". De lagere loonkosten maakten het veel interessanter om productielijnen op te starten in Aziatische landen als Vietnam en China. "In de periode van 2000 tot 2010 is veertig procent van de Europese bedrijven volledig of gedeeltelijk vertrokken naar het buitenland", vertelt professor Economie Rudy Aernoudt in het programma "De Markt". "Dat komt neer op een jobverlies van 3,5 miljoen mensen in Europa".