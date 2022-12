Rode Duivel Thibaut Courtois bedankt de supporters: "Hun steun was niet vanzelfsprekend"

"We moeten natuurlijk eerst evalueren wat er is gebeurd", zegt Rode Duivel Thibaut Courtois als reactie op de uitschakeling van België op het WK. "Maar daarna moeten we verdergaan voor een nieuw tornooi want in maart zijn er alweer nieuwe wedstrijden tegen moeilijke tegenstanders. We moeten ook opnieuw "honger" krijgen. Ik denk dat we dat tegen Kroatië wel hebben getoond, dat die goesting in het voetbal er nog wel is, maar we moeten dat ook tonen in de volgende wedstrijden en ons kwalificeren voor het EK in 2024." De tegenstanders voor die EK-kwalificatie zijn Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland.