Stad Antwerpen gaat er alles aan doen om volgende editie Jazz Middelheim te laten plaatsvinden

Pianist Jef Neve, uit Turnhout, vernam het nieuws via de kranten: "Het is heel triest om te vernemen dat de organisatie failliet is. Ik vind het spijtig voor de organisatie, die heel veel inspanning geleverd heeft om het festival te vernieuwen." Jazz Middelheim was voor Jef het hoogtepunt van de festivalzomer. "Als kind ging ik er altijd naartoe en later werd ik bijna elke editie uitgenodigd om mijn nieuwe muziek voor te stellen. Ik heb een intense band met het festival, dus voor mij is dit een zwarte dag."