Leuven lanceert stadswandeling in gebarentaal voor doven en slechthorenden: "Ze worden vaak vergeten"

De wandeling kwam er dankzij een samenwerking met Gery Gerits, die zelf doof is. “Gery werkt in de Leuvense universiteitsbibliotheek. Hij is zowat de ambassadeur van zijn gemeenschap. Hij kwam naar ons om te zeggen dat er weinig aanbod is voor dove mensen in een erfgoedstad als Leuven. Enkel als er een tolk is lukt dat. En daarom hebben we nu deze stadswandeling uitgewerkt”, zegt Tiny.

De stad wil in de toekomst nog meer Visiotours uitwerken. ”We willen ook de Abdij van Park in Heverlee aanpakken en daar een aanbod creëren voor de dove gemeenschap. We hopen zo als stad Leuven een voorbeeld te zijn, zodat er ook aan deze mensen gedacht wordt.”